Путин пообещал обсудить конфликт на Украине с лидерами Африки

Президент Путин пообещал обсудить 28 июля конфликт на Украине с лидерами Африки

Президент России Владимир Путин пообещал, что обсудит конфликт на Украине с африканскими политиками и лидерами стран, участвующих в саммите «Россия — Африка», уже сегодня. Об этом пишет ТАСС.

«Это очень важный вопрос, и, безусловно, мы его обсудим. Сегодня этому у нас будет посвящено специальное время», — заявил политик. Так он отреагировал на слова президента Конго Дени Сассу-Нгессо, призвавшего к рассмотрению африканской мирной инициативы и окончанию боев на Украине.

17 июня Путин уже провел встречу с представителями африканских стран, которые выступили с предложениями по урегулированию конфликта. Встреча состоялась в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Обещан и второй раунд переговоров, в которых, впрочем, сама Украина не участвует.