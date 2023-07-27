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14:22, 27 июля 2023Мир

Анонсирован второй раунд переговоров по африканской мирной инициативе

Второй раунд переговоров по мирной инициативе Африки пройдет на саммите в СПб

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Второй раунд переговоров по африканской мирной инициативе состоится на саммите Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге. Его анонсировала первый заместитель генсека правящей партии ЮАР «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьяне, передает ТАСС.

17 июня президент России Владимир Путин провел встречу с представителями африканских стран, которые выступили с предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Встреча состоялась в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. В ходе нее Путин назвал подход африканских стран к ситуации на Украине сбалансированным.

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