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15:38, 28 июля 2023Бывший СССР

На Украине сообщили о выделении Катаром 100 миллиардов долларов поддержки

Премьер Украины Шмыгаль: Катар выделит Киеву 100 миллиардов долларов поддержки

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Катар выделит Киеву 100 миллиардов долларов гуманитарной поддержки. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Эти деньги будут направлены на восстановление в сфере медицинского обеспечения, образования, гуманитарного разминирования и на другие важные социальные и гуманитарные проекты», — написал Шмыгаль.

Он сообщил, что премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани обсудил с ним возможность экспорта украинского зерна, а также формулу мира, предложенную президентом страны Владимиром Зеленским.

28 июля стало известно, что Аль-Тани, который также занимает пост министра иностранных дел, отправился с визитом в Киев.

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    Алевтина Запольская
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