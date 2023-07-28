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12:56, 28 июля 2023Бывший СССР

Премьер-министр Катара приехал на Украину

Премьер Катара Аль-Тани приехал на Украину для встречи с премьером Шмыгалем

Фото: Sputnik / Sergey Bobylev / Pool / Reuters

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани приехал на Украину. Об этом сообщает Reuters.

В Киеве Аль-Тани, который также является министром иностранных дел, встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Ранее Украину посетила гуманитарный координатор ООН по Украине Дениз Браун. Она приехала в Одессу, где осмотрела исторический центр города и Спасо-Преображенский собор.

15 июля в республику с необъявленным визитом приехал президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Он вместе с супругой Ким Кеон Хи посетил Бучу и Ирпень в Киевской области.

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    Алевтина Запольская
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