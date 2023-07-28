Российские войска уничтожили БМП и танки ВСУ на запорожском направлении

МО: ВС РФ уничтожили РСЗО, БМП и танки ВСУ на запорожском направлении

Российские военные уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО), танки, боевые машины пехоты (БМП) противника на запорожском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов в интервью РИА Новости.

Он сообщил, что российские войска отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Работино. «Пресечена попытка боевиков подвезти резервы в район Приютного. Прибывшая живая сила уничтожена», — доложил Чехов.

Подполковник добавил, что российские военнослужащие поразили пункт временной дислокации украинских боевиков в Новоданиловке, Орехове, Малой Токмачке и Комсомольском. Кроме того, по его словам, был уничтожен опорный пункт в Луговском. «Штурмовой авиацией поражены места скопления живой силы ВСУ в районах Пятихатки, Жеребянки, Новоданиловки и Приютном», — рассказал Чехов.

Ранее расчетом тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» Центрального военного округа был уничтожен опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении.