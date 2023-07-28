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18:17, 28 июля 2023Забота о себе

Лишившаяся ноги из-за рака женщина рассказала о первых признаках болезни

Independent: британка осталась без ноги после появления опухоли на лодыжке

Фото: onairp / Shutterstock / Fotodom

Жительница британской деревни Кингс-Лэнгли, графство Хартфордшир, перенесла ампутацию ноги и рассказала о первых признаках рака. Об этом сообщает The Independent.

76-летняя Ширли Парнелл подверглась ампутации ноги из-за редкой формы рака. Впервые она заметила отек лодыжки в июле 2022 года. Тогда женщина не подозревала, что это первый симптом опасной болезни.

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Она рассказала, что первым признаком рака на ноге была боль в правой лодыжке. «Сначала моя лодыжка начала немного опухать, и я подумала, что ударилась обо что-то, но затем я заметила опухоль», — пояснила она. Британка уточнила, что со временем боль усиливалась. Врач предположил, что это тромб, и прописал пациентке мазь и таблетки, но спустя неделю ее состояние не улучшилось, и опухоль осталась. Тогда ее направили в больницу для сдачи анализа крови и рентгеновского сканирования.

После нескольких обследований у британки диагностировали редкую форму рака — веретеноклеточную саркому. Врачи сказали пациентке, что ей придется перенести ампутацию ноги. Британка была в шоке, но согласилась на операцию.

После ампутации Парнелл установили протез, и ей пришлось заново учиться ходить. В качестве мотивации она поставила себе цель снова научиться танцевать с мужем.

В апреле 2023 года ей диагностировали рак легкого. Даже этот удар не отбил у британки желания бороться и достичь своей цели. В июне 2023 года она смогла станцевать с мужем на свадьбе друзей.

Сейчас женщина продолжает лечение и регулярно проходит обследование. Она сдала экзамен на право вождения автомобиля и активно собирает средства для благотворительного фонда Королевского национального ортопедического института.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин сообщил, что рак внутренних органов, расположенных в брюшной полости, на ранних стадиях часто протекает бессимптомно. Таким образом опухоль может расти, не доставляя дискомфорта, пока не перекроет проходимость кишечной трубки.

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    Алиса Дмитриева
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