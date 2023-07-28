Совфед разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику
Совет Федерации одобрил законопроект, дающий Росгвардии право иметь на вооружении тяжелую военную технику. Об этом пишет РИА Новости.
Согласно документу, изменения вносятся в закон «О войсках национальной гвардии», где термин «оружие» заменяется на «вооружение». Кроме того, термин «боевая техника» изменяется на «военная техника».
Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 19 июля. Его авторами выступили депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн. Они подчеркивают, что силовое ведомство уже имеет в своем распоряжении самолеты, вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и катера и применяет их в том числе в зоне спецоперации. Принятыми поправками законодательство было приведено в соответствие со сложившейся ситуацией.
Ранее Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, расширяющий права силовиков в отношении беспилотников и дающий им возможность пресекать движение всех видов дронов. Документ дополняет полномочия МВД, ФСБ, Росгвардии и других силовых структур, а также МЧС, частных охранных предприятий и организаций ведомственной охраны, позволяя им останавливать не только летательные аппараты, но и дроны, которые передвигаются по земле и воде.