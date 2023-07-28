Совфед разрешил Росгвардии иметь на вооружении тяжелую военную технику

Совфед одобрил закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжелую технику

Совет Федерации одобрил законопроект, дающий Росгвардии право иметь на вооружении тяжелую военную технику. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, изменения вносятся в закон «О войсках национальной гвардии», где термин «оружие» заменяется на «вооружение». Кроме того, термин «боевая техника» изменяется на «военная техника».

Законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 19 июля. Его авторами выступили депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн. Они подчеркивают, что силовое ведомство уже имеет в своем распоряжении самолеты, вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и катера и применяет их в том числе в зоне спецоперации. Принятыми поправками законодательство было приведено в соответствие со сложившейся ситуацией.

Ранее Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, расширяющий права силовиков в отношении беспилотников и дающий им возможность пресекать движение всех видов дронов. Документ дополняет полномочия МВД, ФСБ, Росгвардии и других силовых структур, а также МЧС, частных охранных предприятий и организаций ведомственной охраны, позволяя им останавливать не только летательные аппараты, но и дроны, которые передвигаются по земле и воде.