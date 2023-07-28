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05:22, 28 июля 2023Бывший СССР

Российские штурмовики лишили ВСУ нескольких танков и БМП

Штурмовики 40-й бригады морской пехоты ТОФ отразили атаку ВСУ под Новодонецким

Фото: Tsitsagi Nikita / news.ru / globallookpress.com

Штурмовики 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Новодонецким. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что ВСУ лишились нескольких танков и боевых машин пехоты. Как отмечает издание, украинские военные совершили попытку закрепиться на окраинах поселка. «Было прямое столкновение с противником, отбили населенный пункт», — заявил штурмовик-стрелок с позывным «Лаврик». По его словам, на данном направлении «более-менее подавленный противник», поскольку в рядах ВСУ много неподготовленных, мобилизованных бойцов.

26 июля Минобороны России заявило об отражении атаки ВСУ на запорожском направлении. Ведомство уточнило, что украинские военные пытались атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Работино. Также была предпринята безуспешная попытка ВСУ прорвать оборону на южнодонецком направлении в районе Никольского.

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    Марина Совина
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