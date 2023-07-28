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13:03, 28 июля 2023Силовые структуры

Замглавы администрации Балашихи задержали за махинации с аварийным жильем

В Балашихе задержали замглавы администрации Сироту за махинации с жильем

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники российских силовых ведомств задержали замглавы администрации подмосковной Балашихи. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, речь идет о Евгении Сироте, которую заподозрили в махинациях с расселением аварийного жилья. Силовики проводят обыски в ее кабинете, саму чиновницу доставили на допрос к следователю. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

17 июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону российские силовики задержали бывшего главу Ростовского областного суда и ее заместителя по делу о взятке.

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    Владимир Седов
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