Замглавы администрации Балашихи задержали за махинации с аварийным жильем

В Балашихе задержали замглавы администрации Сироту за махинации с жильем

Сотрудники российских силовых ведомств задержали замглавы администрации подмосковной Балашихи. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, речь идет о Евгении Сироте, которую заподозрили в махинациях с расселением аварийного жилья. Силовики проводят обыски в ее кабинете, саму чиновницу доставили на допрос к следователю. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

17 июля сообщалось, что в Ростове-на-Дону российские силовики задержали бывшего главу Ростовского областного суда и ее заместителя по делу о взятке.