Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:59, 28 июля 2023Наука и техника

«Роскосмос» предложит ЮАР отправить астронавтов на МКС при помощи «Союза»

«Роскосмос» предложит ЮАР отправить астронавтов на МКС при помощи корабля «Союз»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Россия предложит ЮАР отправить на Международную космическую станцию (МКС) двух своих астронавтов. Для этого планируется использовать российский космический корабль «Союз МС». Об этом со ссылкой на заявление гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова сообщает РИА Новости.

«ЮАР высказала пожелание отправить в космос двух астронавтов, поэтому будем готовить для них предложение», — сказал руководитель госкорпорации.

В мае ТАСС со ссылкой на оценку «Роскосмоса» сообщил, что на Россию придется около 15 процентов от общих расходов на сведение МКС с околоземной орбиты.

В октябре 2019 года исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев пообещал, что «Роскосмос» построит специальный корабль «Союз» для космических туристов.

Что думаешь? Оцени!
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о ракетном ударе Киева по Таганрогу

    Назван тип взорвавшейся в Таганроге ракеты

    Минобороны заявило о перехвате украинской ракеты над Таганрогом

    Бухгалтер потратила 60 миллионов рублей компании на приворот бойфренда

    Таганрогский художественный музей оказался в эпицентре взрыва

    Раскрыта программа Московского урбанфорума в «Зарядье»

    НАТО пообещала построить в Польше новый военный объект

    Россияне оценили работу Путина на посту президента

    Появились новые кадры разрушений после взрыва ракеты в Таганроге

    Ростовский губернатор рассказал о пострадавших при взрыве в Таганроге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости