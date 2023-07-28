Президент Гвинеи-Бисау назвал Путина одним русским словом

Президент Гвинеи-Бисау Эмбало поблагодарил Путина за российскую помощь

Президент Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало в ходе пленарного заседания саммита Россия — Африка обратился к российскому лидеру Владимиру Путина на русском языке, назвав его дорогим другом, и затем поблагодарил его за оказанную Россией помощь. Об этом сообщает ТАСС

«Спасибо, друг», — поблагодарил Эмбало за теплый прием, добавив, что делегация Гвинеи-Бисау перед поездкой определила приоритетные области многостороннего сотрудничества с Россией. Ими стали образование, добыча полезных ископаемых, рыболовство и проблемы молодежи.

Ранее глава секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что многие страны Африки, включая Эфиопию, выразили желание присоединиться к БРИКС. По его словам, он не стал подсчитывать точное количество таких стран, так как их число растет. Он пообещал, что вопрос присоединения к БРИКС новых стран рассмотрят на саммите альянса.