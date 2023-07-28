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05:06, 28 июля 2023Из жизни

Работавшую в школе замужнюю волонтерку арестовали за секс с подростком

KMIZ: 41-летнюю волонтерку школы из США арестовали за изнасилование подростка

Кадр: ABC 17 News

В США замужняя 41-летняя волонтерка, работавшая в школе, попала в тюрьму за изнасилование ученика. Об этом сообщает KMIZ.

Полиция арестовала Дженнифер Сесил из Джефферсон-Сити, штат Миссури, 17 июля. Женщине предъявили ряд обвинений, связанных с насилием над несовершеннолетним. О связи Сесил с подростком рассказал полицейским один из его родителей.

На допросе школьник подтвердил, что занимался сексом с женщиной у нее дома и что их отношения продолжались с декабря 2022 года по июль 2023-го. Кроме того, он рассказал, что обменивался с ней сообщениями и фотографиями непристойного характера в одной из социальных сетей. В частности, в одной из переписок Сесил упомянула, что подросток оставил свои вещи у нее на постели.

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Женщина якобы призналась во всем родителям мальчика, которые связались с ней и ее мужем, узнав о романе. Тем не менее после ареста она заявила о своей невиновности.

Сейчас Дженнифер Сесил содержится в тюрьме округа Коул без права выхода под залог, так как прокуратура объявила ее преступником, опасным для общества.

Ранее сообщалось, что сотрудница Университета Арканзаса попала в тюрьму за совращение 15-летнего подростка. По данным следствия, 42-летняя женщина вступила в сексуальные отношения с мальчиком, которого встретила в доме общих знакомых.

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    Никита Савин
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