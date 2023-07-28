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12:12, 28 июля 2023Среда обитания

Не использующим землю из-за украинских обстрелов бизнесменам дали привилегию

Находящемуся под обстрелами ВСУ бизнесу разрешили брать участки земли без торгов

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет предпринимателям, чьи земли находятся под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ), брать новые участки без торгов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Речь идет о расположенных в Белгородской области участках. Земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, бизнесменам предоставят на 10 лет. В начальный период пользования (не более года) сумма аренды составит один рубль.

Новый участок также должен находиться в Белгородской области и иметь такую же площадь, как неиспользуемый (допустимая разница — не больше 15 процентов). Кроме того, у участков должно быть одинаковое целевое назначение.

Ранее жителям Белгородской области разрешили не платить налоги за пострадавшую от обстрелов ВСУ недвижимость. При этом власти региона отказались полностью ремонтировать элитные дома, попавшие под обстрел ВСУ. Глава администрации региона Владимир Перцев заявил, что ремонт требует слишком больших вложений.

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    Мария Черкасова
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