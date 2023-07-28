Украина попросила ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

Верховная Рада Украины попросила ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

Верховная Рада Украины приняла обращение к ЮНЕСКО и государствам-участникам организации и попросила лишить Россию членства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Парламент призвал ЮНЕСКО срочно направить на Украину специальную комиссию для оценки ущерба от военных действий культурным объектам во Львове и в Одессе, а также для защиты украинского культурного наследия.

Кроме того, депутаты обратились к зарубежным правительствам с просьбой принять все возможные меры для привлечения виновных к ответственности.

Ранее Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения всеобщей мобилизации в стране на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

Верховная Рада продлила срок действия и военного положения на Украине. Об этом в Telegram сообщило издание «Страна.ua».