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13:44, 28 июля 2023Ценности

41-летняя Наталья Водянова снялась топлес для рекламы

41-летняя модель Наталья Водянова снялась топлес для рекламы бренда Seventy One

Фото: @mertalas / @seventyonegin

Российская топ-модель Наталья Водянова снялась топлес для рекламы бренда алкогольных напитков Seventy One. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 41-летняя манекенщица позирует без бюстгальтера, в черных трусах на высокой посадке и колготках, повернувшись к зеркалу спиной и держа в руках бокал и сигару.

Визажисты сделали в макияже акцент на глаза, нанеся на веки темные тени. Стилисты, в свою очередь, распустили модели волосы и уложили их в легкие локоны.

В мае сообщалось, что Наталья Водянова впервые за долгое время вышла в свет. Модель посетила вечеринку Chopard в Каннах, выбрав в качестве наряда черное платье длины макси на бретелях с пайетками люксовой марки Celine.

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    Мария Винар
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