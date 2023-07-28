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05:14, 28 июля 2023Бывший СССР

Российские войска отразили несколько атак ВСУ на южнодонецком направлении

МО: группировка «Восток» отразила несколько атак ВСУ, ликвидировала разведгруппу

Фото: Stringer / Reuters

Российские военнослужащие отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении, а также ликвидировали их разведгруппу. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» подполковник Олег Чехов, передает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона понесла значительные потери. Кроме того, добавил Чехов, российские артиллеристы уничтожили скопление боевиков в районе Углесборочной и ликвидировали разведгруппу противника северо-западнее Шевченко.

Как отметил подполковник, в районе Старомайорского украинские войска хотели накопить силы для наступления, однако в результате действий воздушной разведки они потеряли технику и живую силу. В частности, уточнил он, были уничтожены боевые машины пехоты (БМП) иностранного производства и гусеничные тягачи МТ-ЛБ. «Вертолетами армейской авиации уничтожены танки, БМП, поражены районы скопления живой силы ВСУ в Урожайном», — рассказал Чехов.

Ранее штурмовики 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) отразили атаку украинской армии под Новодонецким. Уточняется, что ВСУ лишились нескольких танков и БМП.

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    Марина Совина
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