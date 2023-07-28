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16:21, 28 июля 2023Бывший СССР

Зеленский отказался выделять деньги на строительство музея голодомора

Зеленский отказался выделять дополнительные деньги на музей голодомора

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выделять дополнительные деньги на строительство музея голодомора. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, глава государства ветировал законопроект о выделении дополнительных 573,9 миллиона гривен на завершение строительства национального музея.

В 2020 году Зеленский назвал музей голодомора самым важным для истории и будущего страны. «Проект будет обязательно завершен», — пообещал президент.

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    Алевтина Запольская
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