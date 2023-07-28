Зеленский отказался выделять деньги на строительство музея голодомора

Зеленский отказался выделять дополнительные деньги на музей голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский отказался выделять дополнительные деньги на строительство музея голодомора. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, глава государства ветировал законопроект о выделении дополнительных 573,9 миллиона гривен на завершение строительства национального музея.

В 2020 году Зеленский назвал музей голодомора самым важным для истории и будущего страны. «Проект будет обязательно завершен», — пообещал президент.