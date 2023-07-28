Попыткам Зеленского договориться с Латинской Америкой предрекли провал

Аналитик Ламеса: Зеленский не сможет заручиться поддержкой Латинской Америки

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся договориться о встрече с главами государств Латинской Америки, считает аргентинский международный аналитик Кристиан Ламеса. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, попытки украинского президента заручиться поддержкой латиноамериканских лидеров не принесут результата. Он также усомнился в том, что глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва будет стараться помочь Зеленскому в организации встречи с главами стран, поскольку в таком случае он рискует столкнуться с последствиями.

При этом, отметил Ламес, глава Украины стремится не просто добиться поддержки, но и настаивает на поставках оружия и финансировании. «Это две вещи, которыми наш регион не изобилует», — указал он, подчеркнув, что во многих странах есть серьезные экономические проблемы.

Аналитик добавил, что страны Латинской Америки «исторически всегда были более склонны к миру, чем к вооруженным конфликтам». «Я думаю, что усилия Зеленского вместе с Вашингтоном согнуть волю Латинской Америки не будут иметь результата», — резюмировал он.