Минюст исключил организацию «Зона права» из реестра иноагентов

Минюст РФ исключил из реестра иноагентов правозащитную организацию «Зона права»

Министерство юстиции России исключило из реестра иноагентов правозащитную организацию «Зона права». Об этом сообщает ТАСС.

Согласно реестру, организация исключена из него 21 июля. По данным ЕГРЮЛ, «Зона права» прекратила свою деятельность 27 июня.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве Минюста проводить внеплановые проверки иноагентов. Согласно подписанному закону, ведомство будет осуществлять контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, в том числе соблюдение ограничений, которые накладываются на иноагентов.

В июне Министерство юстиции России признало иностранными агентами режиссера Виталия Манского и политика Льва Шлосберга, а также бизнесмена, бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Леонида Невзлина.