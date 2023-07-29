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19:28, 29 июля 2023Экономика

Германии предрекли статус «больного человека Европы»

Bloomberg предрек Германии статус «больного человека Европы»

Фото: Gerald Schömbs / Unsplash

Немецкая экономика в течение последнего квартала не показала рост после выхода из рецессии. Из-за этого Германия рискует укрепиться в статусе «больного человека Европы», предрекает Bloomberg.

Этот термин обозначает страну в Европе, которая переживает затянувшиеся экономические трудности.

«Еле растет экономика или чуть сокращается, я думаю, это проблема второго порядка. Я думаю, что Германия соревнуется за звание "больного человека Европы"», — приводит издание слова бывшего главного эксперта Deutsche Bank по макроэкономике Томаса Майера.

Отмечается, что Германия уже имела статус «больного человека Европы» после восстановления единства страны в 1990 году. Тогда этот процесс ослабил темпы экономического роста государства, которых оно достигло в послевоенное время, а также подстегнул безработицу.

В декабре прошлого года сенатор Алексей Пушков заявил, что Германия имеет все шансы стать новым «больным человеком Европы», учитывая энергетическую политику государства.

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    Никита Абрамов
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