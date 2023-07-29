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19:29, 29 июля 2023Мир

Морские дроны-камикадзе ВСУ показали на видео

CNN опубликовал кадры использующихся для атак на корабли ЧФ морских дронов ВСУ

Кадр: CNN

В сети появились кадры морских беспилотников-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые используются для атаки на корабли Черноморского флота (ЧФ). Их опубликовал CNN.

На кадрах виден беспилотный катер, который запускают с берега. С виду он похож на обычный катер.

По утверждению канала, дальность действия таких беспилотников составляет 800 километров, устройство может нести до 300 килограмм взрывчатки.

Украина не один раз пыталась атаковать объекты России в Черном море морскими беспилотниками. 17 июля два таких устройства атаковали Крымский мост. 25 июля Минобороны России заявило, что ВСУ предприняли попытку атаки корабля ЧФ «Сергей Котов» в районе Севастополя с помощью безэкипажных актеров.

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    Анастасия Шейкина
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