Пропавшего на перевале Дятлова россиянина нашли

Волонтеры нашли пропавшего на перевале Дятлова 18-летнего россиянина

Волонтеры нашли 18-летнего россиянина, пропавшего накануне на перевале Дятлова в Пермском крае. Об этом говорится в сообщении поискового отряда «Прорыв» во «ВКонтакте».

«Найден, жив! Сработала ориентировка!» — говорится в комментарии к сообщению. По информации портала 66.ru, Даниила Карпикова обнаружили в своей палатке у дороги. Отмечается, что с молодым человеком все в порядке, его отвезли на ближайшую базу и накормили.

О том, что турист пропал на перевале Дятлова, сообщалось ранее. Местонахождение молодого человека было неизвестно с 26 июля.

28 июля российские альпинисты пропали во время восхождения на самую высокую точку в Киргизии — пик Победы. Известно, что на пик Победы отправилась группа из 23 спасателей. Они ведут поиски с учетом риска схода лавин.