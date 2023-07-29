Мощный ураган в российском городе попал на видео

SHOT опубликовал кадры урагана в Казани с порывами ветра 30 метров в секунду

Мощный ураган, обрушившийся на Казань, попал на видео. Кадры природного катаклизма публикует Telegram-канал SHOT.

На видеозаписи видны гнущиеся из-за ветра деревья и летящие элементы построек. «Сильный ветер не щадит заборы, мусорки, провода ЛЭП, ветки деревьев и даже некоторые дачные постройки», — сказано в публикации.

Отмечается, что порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Жителей российского города попросили временно не выходить из дома. Синоптики ожидают, что ураган в Казани продлится до утра воскресенья, 30 июля.

Ранее сообщалось, что несколько районов Севастополя после сильного ливня остались без света. В домах подтопило подъезды и протекли крыши.