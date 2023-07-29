Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:49, 29 июля 2023Россия

Кабмин утвердил постановление об информационной госсистеме легкового такси

Правительство утвердило постановление об информационной системе легкового такси

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Правительство России утвердило постановление о федеральной информационной госсистеме легкового такси, которую запустят с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что запуск новой системы сделает поездки в такси более безопасными. В пресс-службе кабмина объяснили, что с 1 сентября в каждом субъекте России должны функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа.

«Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или об аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему такси», — подчеркнули в правительстве. Уточняется, что это повысит эффективность госконтроля в этой сфере, а также обеспечит их законность.

Ранее в России ограничили время работы водителей такси, являющихся физическими лицами. В частности, работу таксистов-физлиц ограничили до 12 часов в сутки. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    Шансы африканских стран урегулировать украинский конфликт оценили

    Российские военные захватили в плен более десятка бойцов ВСУ

    Кабмин утвердил постановление об информационной госсистеме легкового такси

    В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

    Пенсии работающих пенсионеров повысят с 1 августа

    В США рассказали о попытках украинских военных атаковать бронегруппами

    Американский политик уличил Запад во лжи о Путине

    Запад поручил Украине захватить Крым в ходе контрнаступления

    В МИД Венгрии отреагировали на план ЕС о новом пакете санкций анекдотом

    Додон призвал власти Молдавии срочно начать переговоры с Россией по газу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости