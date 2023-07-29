Кабмин утвердил постановление об информационной госсистеме легкового такси

Правительство утвердило постановление об информационной системе легкового такси

Правительство России утвердило постановление о федеральной информационной госсистеме легкового такси, которую запустят с 1 сентября. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что запуск новой системы сделает поездки в такси более безопасными. В пресс-службе кабмина объяснили, что с 1 сентября в каждом субъекте России должны функционировать три региональных реестра: перевозчиков, автомобилей такси и служб заказа.

«Сведения из реестров о предоставлении, приостановлении, возобновлении или об аннулировании разрешений будут в течение суток поступать в федеральную систему такси», — подчеркнули в правительстве. Уточняется, что это повысит эффективность госконтроля в этой сфере, а также обеспечит их законность.

Ранее в России ограничили время работы водителей такси, являющихся физическими лицами. В частности, работу таксистов-физлиц ограничили до 12 часов в сутки. Постановление вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.