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15:41, 29 июля 2023Экономика

В России подорожают «Киндер-сюрпризы»

Baza: «Киндер-сюрпризы» и Raffaello подорожают в России к осени

Фото: Dima Solomin / Unsplash

Raffaello, «Киндер-сюрпризы», Nutella и Ferrero Rocher подорожают в России к осени. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza со ссылкой на источники.

По их данным, осенью компания Ferrero планирует поднять цены на всю продукцию, где есть шоколад. Объясняется это тем, что какао-масло, которое является одним из основных ингредиентов, компания закупает на зарубежной бирже.

За последнее время курс рубля упал, из-за чего в будущем вырастут рублевые цены на масло, а следовательно, и стоимость продукции. При этом отмечается, что компания Ferrero не намерена уходить из России.

Ранее стало известно, что за последние полтора года в России на 20–30 процентов подорожал длиннозерный рис. Этот вид крупы не производится в стране и поставляется из-за рубежа.

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    Никита Абрамов
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