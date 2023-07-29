В Таганроге отменили массовые мероприятия после теракта

В Таганроге после теракта отменили все массовые мероприятия

Власти приняли решение отменить все массовые мероприятия в Таганроге после произошедшего там накануне теракта. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города в субботу, 29 июля.

«Все мероприятия с массовым участием граждан любого характера отменены», — заявили в администрации.

Как пояснили власти Таганрога в беседе с РИА Новости, на данный момент речь идет об отмене мероприятий, которые должны были состояться 29 и 30 июля.

28 июля Минобороны России заявило о ракетном ударе по Таганрогу. По данным ведомства, системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Позже губернатор области Василий Голубев сообщил о перехвате второй ракеты в Азовском районе.

В Таганроге ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.