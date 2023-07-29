Немецкий генерал пожаловался на сопротивление России при контрнаступлении ВСУ

Генерал Фрейдинг назвал разминирование самой кровавой частью наступления ВСУ

Разминирование стало самой кровавой частью контрнаступления Украины и разрушило принципы военного дела, которым следует НАТО. Таким мнением с агентством DPA поделился глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг, его слова передает T-online.

«Это "вскрытие" обороняемого русскими района в настоящее время происходит ценой большой крови для украинских частей. Иногда специалистам по разминированию приходится ползать по минным полям на животе и обезвреживать одну мину за другой, выполняя опасную для жизни работу вручную. Они часто подвергаются обстрелу противника», — заявил Фрейдинг.

Из-за сопротивления России ВСУ понесли большие потери в рядах специалистов по разминированию, многие были ранены в первые несколько недель контрнаступления. Потенциально заминированная площадь на Украине равна половине территории Германии, привел немецкий генерал данные Госдепа США.

Следовать принципу НАТО в борьбе с минами, то есть обходить их, по словам Фрейдинга, стало невозможно при таком масштабе минных заграждений.

Ранее в США заявили о кульминации конфликта на Украине. Из-за провального контрнаступления украинских войск сценарий заморозки военных действий становится наиболее вероятным.