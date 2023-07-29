Москалькова обратилась в ООН из-за ракетной атаки на Таганрог

Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН из-за атаки на Таганрог

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фольклеру Тюрку. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Омбудсмен попросила Тюрка предать огласке ракетный удар Украины по российскому городу и обратить на него внимание общественности. Москалькова назвала его нарушением норм международного права.

«Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру Российской Федерации, подвергающие риску гражданское население, — тактика, бесспорно свидетельствующая о террористическом характере киевского режима», — написала омбудсмен.

Украина нанесла ракетный удар по Таганрогу 28 июля. Тогда системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Пострадали 12 человек, 9 из них госпитализировали. В Минобороны назвали целью атаки на город жилую инфраструктуру.

