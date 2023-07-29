Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 29 июля 2023Россия

Москалькова обратилась в ООН из-за ракетной атаки на Таганрог

Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН из-за атаки на Таганрог

Фото: Reuters

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фольклеру Тюрку. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Омбудсмен попросила Тюрка предать огласке ракетный удар Украины по российскому городу и обратить на него внимание общественности. Москалькова назвала его нарушением норм международного права.

«Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру Российской Федерации, подвергающие риску гражданское население, — тактика, бесспорно свидетельствующая о террористическом характере киевского режима», — написала омбудсмен.

Украина нанесла ракетный удар по Таганрогу 28 июля. Тогда системы ПВО перехватили ракету комплекса С-200, однако ее осколки упали на город. Пострадали 12 человек, 9 из них госпитализировали. В Минобороны назвали целью атаки на город жилую инфраструктуру.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали главное препятствие для мирных переговоров с Украиной

    Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

    Песков заявил о затянувшейся до ночи беседе Путина с лидерами Африки по Украине

    Стало известно об экстренной госпитализации Гарика Сукачева

    Кремль анонсировал заявление по Украине

    Путин приедет на Главный военно-морской парад в Петербурге

    Москалькова обратилась в ООН из-за ракетной атаки на Таганрог

    В Таганроге отменили массовые мероприятия после теракта

    Бывшая российская легкоатлетка рассказала о пользе смены гражданства

    Из-за массового отравления сотрудников подмосковного предприятия возбудили дело

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости