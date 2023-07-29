Путин оценил борьбу с последствиями пандемии коронавируса на Западе и в России

Путин: Россия действовала эффективнее Запада в борьбе с последствиями пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Россия-Африка» оценил борьбу с последствиями пандемии коронавируса на Западе и в России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что западные страны «разбрасывали деньги» в борьбе с последствиями, допустив рекордную эмиссию, в то время как Россия действовала точнее, но эффективнее.

