Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:08, 29 июля 2023Россия

Путин оценил борьбу с последствиями пандемии коронавируса на Западе и в России

Путин: Россия действовала эффективнее Запада в борьбе с последствиями пандемии
СюжетПресс-конференция Путина:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита «Россия-Африка» оценил борьбу с последствиями пандемии коронавируса на Западе и в России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что западные страны «разбрасывали деньги» в борьбе с последствиями, допустив рекордную эмиссию, в то время как Россия действовала точнее, но эффективнее.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Анонсированы важные заявления Путина

    Путин призвал не считать спецоперацию корнем проблем на мировых рынках

    Путин рассказал об успехах российских войск в зоне СВО

    Путин заявил об интересах стран Африки в космической сфере

    Путин оценил борьбу с последствиями пандемии коронавируса на Западе и в России

    Президент России рассказал потерянной в ходе контрнаступления технике ВСУ

    Путин отказался считать своим делом управление войсками

    Путин заявил о невозможности выполнить пункт о прекращении огня за Украину

    Путин рассказал о закупках африканскими странами оружия у России

    Путин вспомнил отношения России и Африки времен СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости