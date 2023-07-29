Стало известно об обсуждении африканских лидеров с Путиным инициативы по Украине

РИА Новости: Путин и африканские лидеры обсудили инициативу по Украине

Лидеры африканских стран, которые прибыли на саммит Россия — Африка, обсудили с президентом Владимиром Путиным инициативу по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил источник РИА Новости в одной из африканских делегаций.

«Вчера вечером лидеры африканской инициативы встретились с Путиным и обсуждали мирную инициативу по Украине. Встреча закончилась в 02.00, готовят итоговое коммюнике», — сообщил собеседник агентства.

Ранее Путин пообещал, что обсудит с лидерами Африки конфликт на Украине.

Саммит Россия — Африка проходил в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля. На него прибыли представители почти всех африканских государств. Россия как полноправный партнер продолжит содействовать странам Африки в укреплении их экономики, суверенитета и социальной стабильности, говорилось в приветственной телеграмме Путина к участникам саммита.