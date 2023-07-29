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23:38, 29 июля 2023Россия

Президент России анонсировал встречу с Эрдоганом

Путин заявил о планах в ближайшее время встретиться с Эрдоганом

Фото: Turkish Presidency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с журналистами анонсировал встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, в скором времени они планируют договориться о том, в какой из двух стран пройдет прием, сообщает РИА Новости.

«Мы договаривались о том, что мы увидимся, или он к нам приедет, или я к нему съезжу — посмотрим», — заявил глава государства.

Он добавил, что лидеры двух государств хотели провести встречу еще до выборов в Турции, однако ее решили отложить с целью предотвратить возможные спекуляции по поводу влияния на внутриполитический процесс в стране.

Ранее ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов МИД Турции сообщила от отказе Путина от беседы с Эрдоганом по вопросу возобновления зерновой сделки, несмотря на настоятельные просьбы последнего.

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    Марина Совина
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