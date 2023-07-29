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10:30, 29 июля 2023Силовые структуры

Разбор завалов в Таганроге начнут после завершения следственных действий

Голубев: разбор завалов в Таганроге начнут после окончания следственных действий

Фото: Vasily Golubev / Reuters

Разбор завалов в Таганроге начнут после завершения следственных действий. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Он добавил, что газо- и электроснабжение пострадавших домов возобновят поэтапно. Сейчас в медучреждение обратились уже 16 человек, из них 10 — госпитализированы.

Мощный взрыв прогремел в Таганроге 28 июля. В Минобороны России рассказали, что ПВО отразила удар по городу со стороны Украины, добавив, что целью атаки была жилая инфраструктура. Однако обломки ракеты упали в центре Таганрога.

После падения обломков украинской ракеты в городе ввели локальный режим ЧС.

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    Екатерина Власова
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