Силовые структуры
Разбор завалов в Таганроге начнут после завершения следственных действий
Голубев: разбор завалов в Таганроге начнут после окончания следственных действий
Разбор завалов в Таганроге начнут после завершения следственных действий. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.
Он добавил, что газо- и электроснабжение пострадавших домов возобновят поэтапно. Сейчас в медучреждение обратились уже 16 человек, из них 10 — госпитализированы.
Мощный взрыв прогремел в Таганроге 28 июля. В Минобороны России рассказали, что ПВО отразила удар по городу со стороны Украины, добавив, что целью атаки была жилая инфраструктура. Однако обломки ракеты упали в центре Таганрога.
После падения обломков украинской ракеты в городе ввели локальный режим ЧС.
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