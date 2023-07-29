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12:38, 29 июля 2023Бывший СССР

На Украине более 70 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 70 населенных пунктов на Украине остались обесточены из-за грозы

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Более 70 населенных пунктов на Украине остались без света из-за грозы. Об этом сообщило «Укрэнерго» на странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в стране экстремистской).

«В результате грозового шторма остаются обесточенными 73 населенных пункта», — сообщили в Министерстве энергетики Украины. Там уточнили, что больше всего потребителей — 9 тысяч человек – остались без света в Днепропетровской области. Помимо этого, непогода повлияла на электроснабжение в Винницкой, Сумской и Черниговской областях, а также части Запорожской области, подконтрольной Киеву.

Ранее жителям Украины посоветовали приберечь электрогенераторы из-за ремонта поврежденной инфраструктуры. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий подчеркивал, что украинцам стоит подготовиться ко всем возможным сценариям.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Украины Александр Харченко порекомендовал запасать топливо, которое обеспечит работу электрогенераторов, и предупредил граждан о тяжелом отопительном сезоне.

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    Анастасия Шейкина
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