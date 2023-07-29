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06:11, 29 июля 2023Россия

Откачка воды после теракта на Каховской ГЭС займет несколько недель

Сальдо: откачка воды после теракта на Каховской ГЭС займет несколько недель

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, сколько времени потребуется завершения первого этапа по устранению последствий теракта на Каховской ГЭС. По его словам, на откачку воды нужно еще несколько недель, передает ТАСС.

«Мы не ожидаем ликвидации последствий теракта киевского режима на Каховской ГЭС, а без устали работаем над их устранением. О первоначальном этапе завершения можно будет говорить, лишь когда полностью уберем воду и очистим территории», — сказал Сальдо.

По словам врио губернатора региона, на сегодняшний момент вода осталась только в низинах, где нет естественного стока, поэтому коммунальные службы и спасатели откачивают воду в этих местах. «Работы много, но она не прекращается ни днем, ни ночью», — добавил он.

О полной ликвидации последствий теракта можно будет судить только после восстановления зданий, сооружений и прочей испорченной водой инфраструктуры. Также предстоит отстроить разрушенную плотину.

Ранее в правительстве Украины заявили о планировании проекта по восстановлению Каховской ГЭС. В Госдуме РФ удивились заявлению и напомнили, что станция находится на российской территории.

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    Александра Синицына
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