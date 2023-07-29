Российские войска уничтожили склад топлива украинской группировки «Запорожье»

Минобороны отчиталось об уничтожении склада топлива группировки «Запорожье»

Российские войска уничтожили склад топлива украинской группировки войск «Запорожье». Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что склад находился в районе города Запорожье. Помимо того, в районе Орехова в Запорожской области был поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

«В течение суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах», — отчитались в министерстве.

Ранее стало известно, что ВСУ продолжили попытки прорвать оборону российских войск на южнодонецком направлении. Помимо того, на времевском выступе в районе Старомайорского была отражена атака штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты противника.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).