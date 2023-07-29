«Зенит» упустил победу над «Ростовом» в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ, пенальти забил Комличенко

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:1. На 43-й минуте счет открыл нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра. На третьей добавленной ко второму тайму минуте пенальти реализовал форвард ростовчан Николай Комличенко. Таким образом, «Зенит» упустил победу над «Ростовом».

После двух матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Ростов» располагается на третьем месте с четырьмя очками.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 5 августа. «Зенит» примет московское «Динамо» днем позднее.