Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Франция (ж)
2:1
Завершен
Бразилия (ж)
ЧМ-2023 (ж)|Группа F. 2-й тур
Крылья Советов
3:3
Завершен
Динамо М
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Урал
0:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
Сокол
1:0
Завершен
СКА-Хабаровск
Россия - Мелбет Первая лига|3-й тур
Ростов
1:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|2-й тур
22:03, 29 июля 2023Спорт

«Зенит» упустил победу над «Ростовом» в матче РПЛ

«Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ, пенальти забил Комличенко

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Ростов Арене» и завершилась со счетом 1:1. На 43-й минуте счет открыл нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра. На третьей добавленной ко второму тайму минуте пенальти реализовал форвард ростовчан Николай Комличенко. Таким образом, «Зенит» упустил победу над «Ростовом».

После двух матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Ростов» располагается на третьем месте с четырьмя очками.

В следующем туре «Ростов» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 5 августа. «Зенит» примет московское «Динамо» днем позднее.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    Анонсированы важные заявления Путина

    Авиация коалиции США 23 раза опасно сблизилась с российскими самолетами в Сирии

    Тинькофф Банк возобновил валютные переводы в ряд дружественных стран

    Додон назвал ошибку Молдавии в отношении России

    «Зенит» упустил победу над «Ростовом» в матче РПЛ

    Российские военные захватили в плен более десятка бойцов ВСУ

    Кабмин утвердил постановление об информационной госсистеме легкового такси

    В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

    Пенсии работающих пенсионеров повысят с 1 августа

    В США рассказали о попытках украинских военных атаковать бронегруппами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости