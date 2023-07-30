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15:32, 30 июля 2023Интернет и СМИ

Стало известно о передаче генералами ВСУ информации о коррупции Зеленского

Al Mayadeen: генералы ВСУ могли сообщить ЦРУ о краже денежных средств Зеленским

Фото: Reuters

Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли передать Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США информацию о краже президентом страны Владимиром Зеленским финансовой помощи, предоставленной Вашингтоном Киеву. Об этом пишут журналисты портала Al Mayadeen со ссылкой на статью журналиста-расследователя Сеймура Херша, сообщившего, что украинского лидера обвиняют в незаконном присвоении 400 миллионов долларов западных фондов помощи.

«Похоже, информация попала в ЦРУ через украинских генералов, которые разозлились на Зеленского за то, что он не поделился с ними частью похищенных средств», — предположили в статье.

Ранее в Госдепе США заявили, что коррупция на Украине угрожает эффективности помощи от Вашингтона в долгосрочной перспективе. «Коррупция в украинском правительстве и частном секторе создает риски для эффективности иностранной помощи, выделяемой США и требующей жесткого надзора», — говорится в документе. Отмечается, что данный факт особенно важен в контексте того, что американская сторона планирует помогать в восстановлении и реконструкции Украины.

Генеральный инспектор Госдепа счел, что расширение штата американского посольства в Киеве позволит проводить больше выездных проверок и улучшит возможности контролировать то, куда уходит выделяемая помощь.

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    Виктория Кондратьева
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