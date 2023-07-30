ВС России ударили по прибывшим на поле боя военным ВСУ и попали на видео

«Военный осведомитель» опубликовал кадры атак по прибывшим на позиции бойцам ВСУ

Telegram-канал «Военный осведомитель» опубликовал кадры, на которых можно увидеть удары Вооруженных сил (ВС) России по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

На видео попал эпизод высадки бойцов ВСУ из боевой машины пехоты M2 «Брэдли». Сразу после прибытия солдат ВС России открыли по ним огонь.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» опубликовал кадры поражения двух бойцов ВСУ в зоне военной операции. На видео попал эпизод, когда снайпер выстрелил из тактической снайперской винтовки Лобаева (ТСВЛ-8) «Сталинград». Также пара снайперов 14-й гвардейской бригады спецназа поразила еще двоих украинских военных.