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18:40, 30 июля 2023Россия

В Госдуме придумали способ обезопасить россиян от беспилотников

Депутат Даванков предложил для защиты от БПЛА направить камеры в небо

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

После очередной атаки дронов на Москву, необходимо проработать возможность точечного смс-информирования россиян о движении беспилотников на город. Об этом в воскресенье, 30 июля, в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По словам российского депутата, до граждан до сих пор не довели рекомендации профильных ведомств, как вести себя в случае атаки дронов. Также для обеспечения безопасности нужны дополнительные меры. В частности, отслеживание траектории полета БПЛА. Даванков отметил, что в связи с атаками на Москву необходимо переоборудовать и направить в небо половину дорожных и уличных камер и две трети камер МКАД.

«Единственное правильное решение — быть честными с людьми. Никакого морального права держать всех в неведении и делать вид, что все хорошо — нет. Московские службы хорошо работают с последствиями. Но сейчас нужно задействовать все ресурсы, чтобы работать на опережение», — заявил Владислав Даванков.

В ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали две башни «Москвы-Сити». В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра.

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    Владимир Седов
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