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20:26, 30 июля 2023Мир

В США предложили создать сопоставимую с НАТО структуру

Экс-посол США в ЕС предложил создать сопоставимую с НАТО новую структуру

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Чтобы решать современные проблемы, нужно создать новую трансатлантическую структуру по типу НАТО, в которой будут участвовать США и Евросоюз. С таким предложением выступил бывший американский посол в Евросоюзе Стюарт Айзенштадт, его цитирует РИА Новости.

Айзенштадт приводит в качестве примера североатлантическую ассамблею НАТО. Такую структуру можно взять за основу и создать, например, трансатлантическую ассамблею. Помимо этого, стоит устраивать саммиты ЕС — США каждый год.

«Для решения проблем XXI века необходима новая трансатлантическая структура между США и ЕС, сопоставимая с НАТО. В настоящее время НАТО оказывает незаменимую услугу..., но альянс поглощает все внимание по обе стороны Атлантики в то время, когда мы сталкиваемся с проблемами, выходящими за рамки его мандата», — заявил политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не хочет столкновения с НАТО, но готова к этому. «Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. Но если кто-то захочет — не мы — но мы готовы», — подчеркнул глава государства.

Путин напомнил, что по инициативе США в свое время был разработан специальный механизм для предотвращения подобных конфликтов. Он добавил, что руководители определенных подразделений общаются напрямую и имеют возможность проконсультироваться в любой кризисной ситуации.

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