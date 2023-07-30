Талибы конфисковали и сожгли музыкальные инструменты

В Афганистане у населения конфисковали и сожгли музыкальные инструменты

На Западе Афганистана в провинции Герат подразделение министерства исламской ориентации конфисковало и сожгло музыкальные инструменты. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, представители министерства заявили, что продажа и использование любых музыкальных инструментов запрещаются религией, отметив, что нарушителей ждут серьезные юридические последствия. По их мнению, музыка ведет молодежь по неправильному пути. У населения изымались и уничтожались, в том числе барабаны и губные гармошки.

После прихода к власти движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) в Афганистане уже был распространен запрет на музыку в автомобилях и перевозку женщин без хиджабов. Также были запрещены музыкальные композиции с использованием женских голосов. Также женские голоса были запрещены на телевидении и радиостанциях провинции Кандагар.

В начале июля «Талибан» запретил в Афганистане работу салонов красоты.