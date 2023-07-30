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23:09, 30 июля 2023Интернет и СМИ

Генерал заявил о столкновении ВСУ с летальным сочетанием оружия в зоне СВО

Economist: ВСУ столкнулись с летальным сочетанием российского оружия в зоне СВО

Фото: Defence Ministry Of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с летальным сочетанием различных видов вооружения Российской армии в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает The Economist.

В частности, автор материала указывает на «миллионы мин, дроны, которые в реальном времени передают картину своим операторам, барражирующие боеприпасы Lancet», которые создают помехи и выводят из строя украинские беспилотники. Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан описал российские оборонительные позиции как технологию более сложную, чем все, с чем сталкивались военные в мире за многие десятилетия.

Издание подчеркивает, что все это связано плотной сетью датчиков и каналов передачи данных, поэтому даже в том случае, когда мины обезврежены, авиация или артиллерия быстро засеивают поля боеприпасами. В связи с этим прорыв через такую хорошо подготовленную оборону требует высочайшего уровня оперативных навыков, заявил Райан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ столкнулись с серьезным сопротивлением российских сил. Он отметил, что Россия обладает господством в воздухе, и призвал передать Киеву истребители F-16 в кратчайшие сроки.

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    Марина Совина
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