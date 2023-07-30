Крымский мост временно закрыли для автомобилей

Оперштаб Крыма: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в Telegram-канале сообщил Оперштаб Крыма.

«Просим соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Причины решения не уточняются. Оперштаб также опубликовал инструкции о том, что делать водителям при сигнале тревоги на Крымском мосту.

Ранее в июле Крымский мост дважды закрывали из-за воздушной тревоги. Со стороны Керчи образовалась очередь из нескольких сотен автомобилей. Россиян призвали не снимать видео и сохранять спокойствие. Позднее появилась информация, что движение было возобновлено.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил произошедшее терактом.