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23:34, 30 июля 2023Россия

Крымский мост временно закрыли для автомобилей

Оперштаб Крыма: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом в Telegram-канале сообщил Оперштаб Крыма.

«Просим соблюдать спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении. Причины решения не уточняются. Оперштаб также опубликовал инструкции о том, что делать водителям при сигнале тревоги на Крымском мосту.

Ранее в июле Крымский мост дважды закрывали из-за воздушной тревоги. Со стороны Керчи образовалась очередь из нескольких сотен автомобилей. Россиян призвали не снимать видео и сохранять спокойствие. Позднее появилась информация, что движение было возобновлено.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил произошедшее терактом.

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    Марина Совина
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