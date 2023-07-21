Крымский мост дважды закрывали из-за воздушной тревоги. Россиян призвали не снимать видео и сохранять спокойствие

Оперштаб Крыма сообщил о приостановке движения на Крымском мосту из-за воздушной тревоги

На Крымском мосту приостановили движение из-за сигналов воздушной тревоги, об этом в Telegram-канале сообщил Оперштаб республики Крым.

Мост временно закрыт. Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост» Оперштаб Крыма

Спустя несколько минут стало известно, что движение по Крымскому мосту возобновили после прозвучавших сигналов тревоги. Причины объявления воздушной тревоги не указываются.

В ГУ МЧС по Крыму вечером 20 июля сообщали о том, что временно приостановлена работа паромной переправы через Керченский пролив.

По состоянию на 22:00 (мск) в очереди со стороны Тамани находилось 450 транспортных средств, время ожидания составляло более двух часов. Со стороны Керчи в пробке оказалось около 240 машин.

По информации на 01:00 (мск) со стороны Краснодарского края в очереди к пункту досмотра находится 160 транспортных средств. Со стороны полуострова очереди перед пунктом досмотра нет, уточнили в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Мост закрывали из-за тревоги дважды

Вечером 20 июля на Крымском мосту также прозвучали оповещения о воздушной тревоге. Со стороны Керчи образовалась очередь из нескольких сотен автомобилей. Позднее появилась информация, что движение было возобновлено.

Telegram-канал Shot сообщил, что объявленная воздушная тревога на мосту является частью учений войск противовоздушной обороны. В Telegram-канале «Крыминформ» также заявили, что тревога учебная.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил произошедшее терактом.

После произошедшего Керченская паромная переправа функционировала для грузового транспорта, а легковые автомобили пользовались проходящими через присоединенные территории дорогами. Позже в этот же день стало известно, что переправа начала работать и для легковых машин.

В ночь на вторник, 18 июля, Крымский мост был открыт для движения автомобильного транспорта. Движение по поврежденной части осуществляется по двум полосам правого пролета, при этом вдоль разрушенного участка машины передвигаются в режиме реверса. Двустороннее движение по поврежденному участку моста планируют запустить 15 сентября 2023 года, по второй стороне — к 1 ноября.

Россиян призвали не снимать видео с Крымского моста

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал россиян не снимать видео с Крымского моста, поскольку этим может воспользоваться противник.

Он напомнил, что в настоящее время страна живет в условиях специальной военной операции (СВО), украинские войска уже дважды наносили удары по магистрали через Керченский против. По словам чиновника, в случае любой угрозы с моста убирают людей и машины.

Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом Олег Крючков советник главы Крыма по информационной политике

Крючков подтвердил, что движение по Крымскому мосту возобновилось после временного перекрытия из-за сигналов воздушной тревоги.

Ранее стало известно, что сообщения о том, что на Крымском мосту совершили новый теракт, вызвали гнев россиян. Об этом рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Первый теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда на мосту взорвался грузовой автомобиль, и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, а также обрушились два автомобильных пролета. Президент России Владимир Путин позже заявил, что заказчиками и исполнителями теракта стали спецслужбы Украины.

