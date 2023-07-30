Трамп призвал ладить с обладающей большим количеством ядерного оружия Россией

Трамп призвал ладить с Россией, у которой больше ядерного оружия, чем у США

Бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Пенсильвания выступил с призывом налаживать отношения с Россией, у которой, по его словам, больше ядерного оружия, чем у Соединенных Штатов. Кроме того, по его словам, он хорошо знает российского лидера Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

«Фейковые новости ненавидят, когда я говорю, что хорошо знаю его, ладил с ним. Нет, ладить — это хорошо. У них больше ядерного оружия, чем у нас. Примерно столько же, но немного больше», — заявил политик.

Он подчеркнул, что США находятся в глупой и опасной ситуации из-за конфликта на Украине, подчеркнув, что в настоящее время американская администрация выделяет на помощь Киеву в разы больше средств, чем Европа.

Ранее Трамп обвинил Белый дом в трате на Украину миллиардов долларов налогоплательщиков. При этом он посетовал на то, что у США нет боеприпасов.