Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:17, 30 июля 2023Мир

В Чехии арестовали отель российского миллиардера

Чехия арестовала пятизвездочный отель миллиардера Евтушенкова в Карловых Варах

Фото: savoywestend.cz

Власти Чехии арестовали отель, принадлежащий российскому миллиардеру Владимиру Евтушенкову. Об этом сообщает «Чешское телевидение».

Пятизвездочный Savoy Westend находится на курорте Карловы Вары. Стоимость объекта оценивается в 4,6 миллиона долларов.

Сейчас отель принимает лишь тех гостей, кто оплатил проживание до конца июня. Руководство гостиницы утверждает, что велика вероятность увольнения персонала.

В апреле 2022 года основатель АФК «Система», российский миллиардер Владимир Евтушенков покинул совет директоров холдинга после того, как в отношении него были введены западные санкции.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине анонсировали обсуждение «формулы мира»

    В Польше футбольному фанату порвали шарф из-за русской речи

    В Москве загорелась летняя веранда ресторана

    В Чехии арестовали отель российского миллиардера

    В США заявили об успехах армии России в боевых действиях на Украине

    Вероятность вмешательства других стран в ситуацию в Нигере оценили

    Психолог объяснил обманчивость первого впечатления

    Талибы конфисковали и сожгли музыкальные инструменты

    Иностранный футболист объяснил желание получить российское гражданство

    В США предложили создать сопоставимую с НАТО структуру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости