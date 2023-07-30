В Чехии арестовали отель российского миллиардера

Чехия арестовала пятизвездочный отель миллиардера Евтушенкова в Карловых Варах

Власти Чехии арестовали отель, принадлежащий российскому миллиардеру Владимиру Евтушенкову. Об этом сообщает «Чешское телевидение».

Пятизвездочный Savoy Westend находится на курорте Карловы Вары. Стоимость объекта оценивается в 4,6 миллиона долларов.

Сейчас отель принимает лишь тех гостей, кто оплатил проживание до конца июня. Руководство гостиницы утверждает, что велика вероятность увольнения персонала.

В апреле 2022 года основатель АФК «Система», российский миллиардер Владимир Евтушенков покинул совет директоров холдинга после того, как в отношении него были введены западные санкции.