Российский олигарх покинул совет директоров своей компании из-за санкций

Российский миллиардер Евтушенков вышел из совета директоров АФК «Система»

Основатель АФК «Система», российский миллиардер Владимир Евтушенков покинул совет директоров холдинга после того, как в отношении него были введены западные санкции. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет РБК.

В списке 200 богатейших российских бизнесменов за 2021 год Евтушенков занимал 41 место. Его состояние оценивалось в 3,4 миллиарда долларов. Вместе с другими олигархами он попал под британские санкции 13 апреля. В тот же день он передал 10 процентов акций АФК «Система» своему сыну Феликсу, снизив собственную долю до 49,2 процента.

Члены совета директоров АФК назначили на пост исполняющего обязанности председателя Анну Белову. Она будет исполнять свои обязанности до избрания нового состава совета на годовом общем собрании акционеров холдинга.

Через десять дней, 25 апреля, компания намерена определить, кто будет участвовать во внеочередном общем собрании, а само мероприятие пройдет 19 мая.

Ранее сообщалось, что Евтушенков оказался пятым в списке самых обедневших российских миллиардеров по итогам прошлого года. Его состояние сократилось на 414 миллионов долларов.

Поводом для введения санкций в отношении российских бизнесменов и всей экономики в целом стала военная операция России на территории Украины, которая продолжается более 50 суток. По количеству санкций нынешнее давление превзошло все исторические аналоги. По оценке Всемирного банка, только в 2022 году российская экономика упадет на 11,4 процента.