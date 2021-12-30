Назван самый обедневший российский миллиардер в 2021 году

Forbes опубликовал список самых обедневших российских миллиардеров — лидером назван акционер золотодобывающей компании «Полюс» Сулейман Керимов. Второе и третье место по объему потерянных средств заняли президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг и совладелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик.

Из-за обвала цен на золото состояние Керимова, семья которого владеет 76,3 процента акций «Полюса», сократилось почти на шесть миллиардов долларов (до 14,92 миллиарда). Виктор Вексельберг лишился трех миллиардов долларов (сейчас имеет 9,3 миллиарда), так как уже три года находится под санкциями США. Ранее магнат рассказывал, что из-за наложенных американским Минфином ограничений на его счетах в западных банках заморожено более 1,5 миллиарда долларов. Дмитрий Каменщик потерял 668 миллионов долларов (состояние сейчас составляет 1,8 миллиарда) из-за пандемии. Прибыль миллиардера в первом полугодии 2021 года была в пять раз меньше, чем в том же периоде доковидного 2019 года.

На четвертой и пятой строчке расположились акционер угольных предприятий УГМК, «УГМК-Транс» и «Кузбассразрезуголь» Андрей Козицын (минус 615 миллионов долларов) и акционеры АФК «Система» Евгений Евтушенко (минус 414 миллионов долларов) из-за существенного падения акций перечисленных компаний в 2021 году. Шестым в списке стал владелец объединенной сети кинотеатров Александр Мамут, за год он потерявший 320 миллионов долларов. В 2017 году предприниматель взял кредит на покупку кинотеатров — сейчас задолженность Мамута составляет 23,5 миллиарда рублей.

На седьмой позиции оказался Гаврил Юшваев (минус 285 миллионов долларов, до 1,92 миллиарда) из-за обвала акций его компании по разработке программного обеспечения Domo на 19 процентов. В списке также значатся гендиректор Eurasia Drilling Company Александр Джапаридзе (минус 241 миллион долларов), акционер Яндекса Аркадий Волож (минус 231 миллион долларов) и владелец Crocus Group Араз Агаларов (минус 226 миллионов долларов).

Ранее Forbes назвал предпринимателей России с наибольшим ростом доходов. Первый оказался основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров (плюс 13,81 миллиарда долларов, до 17,24 миллиарда), а второй — основательница Wildberries Татьяна Бакальчук (плюс 11,92 миллиарда долларов, до 13,02 миллиарда). На третьей строчке оказался промышленник Андрей Мельниченко, на четвертом и пятом — металлург Алексей Мордашов и нефтяник Вагит Алекперов соответственно.