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21:26, 30 июля 2023Мир

В Польше футбольному фанату порвали шарф из-за русской речи

В Польше белорусскому фанату «Шленска» порвали шарф из-за русской речи

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Белорусский болельщик польского футбольного клуба «Шленск» заявил, что после матча второго тура чемпионата Польши по футболу с «Заглембе» ему порвали шарф из-за русской речи. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Константина, он с другом после матча шел к автобусной остановке, когда к нему подошел другой болельщик «Шленска» и спросил, из Польши ли они. «После того, как я ответил, что мы из Белоруссии, он порвал мой шарф и ушел. Я не собирался с ним драться», — говорится в сообщении.

Константин подчеркнул, что не собирается требовать новый шарф или искать виноватых. В то же время он пояснил, что хотел бы обратить внимание польского общества на подобное поведение. По его мнению, судить о людях только по языку, на котором они говорят, является плохим подходом. Константин отметил, что уже два года живет во Вроцлаве.

В 2021 году украинские фанаты напали на болельщика в майке сборной России во время матча плей-офф чемпионата Европы между командами Украины и Швеции. В результате потасовки у болельщика в форме сборной России была порвана майка.

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    Марина Совина
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