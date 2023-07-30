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13:15, 30 июля 2023Россия

На Московском урбанфоруме пройдут «Спортивные выходные»

На Московском урбанфоруме в Гостином Дворе пройдут «Спортивные выходные»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Гостином Дворе пройдут тренировки проекта «Спортивные выходные». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Узнать подробности, а также записаться на занятие по йоге можно будет 1 августа на сайте проекта», — сказано в сообщении.

После занятий гости площадки смогут увидеть достижения города в социальной сфере, посетить офис управления карьерой и интерактивную выставку. Там представят экспозицию музея вредных привычек, расскажут о метанавыках человека будущего и об актуальных тенденциях в здравоохранении.

Кроме того, в честь трехлетия проекта 5 и 6 августа на площадке МУФ в «Лужниках» пройдет фестиваль «Спортивные выходные». Там появятся тематические спортивные зоны, а олимпийские чемпионы, музыканты и актеры проведут тренировки для посетителей. Записаться на участие в фестивале можно на сайте проекта.

Проект «Спортивные выходные» создан центрами госуслуг и столичным Департаментом спорта. В летнем сезоне тренировки проекта проходят на 26 площадках в популярных местах Москвы.

Московский урбанистический форум пройдет в столице с 1 августа по 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия состоится Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами, который пройдет с 4 августа по 10 сентября. В городе будут работать четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.

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    Варвара Родикова
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